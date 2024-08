“Al país trobo a faltar llocs on es faci música en directe”

Va néixer a Madrid però fa 40 que és al Principat. És autodidacta però ha rebut cursets de piano amb el Jordi Barceló. Demà toca amb la banda a l’Hotel Sant Gothard a les 21.30 hores.

Quan va néixer la seva passió per la música?

Des de petita, el meu pare va ser músic i sempre tenia la guitarra penjada i molta cultura musical. Quan vaig arribar a Andorra em vaig adonar que era el que volia fer i no vaig tirar la tovallola, vaig lluitar i aquí estem després d’uns anys.

“M’agradaria viure de la música, segur que algun dia ho faré”

Quan va iniciar-se professionalment?

Fa uns 15 anys aproximadament. Portem molts anys junts amb el meu marit al grup i diria que és el millor que ens ha passat, poder fer el que ens agrada.

Com descriuria la seva trajectòria?

Un camí de felicitat perquè la música sempre m’acompanya amb coses superbones, i la veritat és que no faria res més. Per desgràcia no visc de la música i tinc una altra feina perquè si no, no podria pagar el lloguer. Mínim fem dos assajos a la setmana ja que a la nostra banda ens agrada molt anar al local i assajar.

Algun concert que vulgui destacar?

Tots, perquè cadascun té la seva gràcia i les seves anècdotes. En tots toquem amb el cor. Nosaltres toquem exactament igual per a 1.000 persones que per a set. L’altre dia vam tocar per a molt poquets però tots ells estaven vivint el concert al màxim i això és el que a nosaltres ens agrada veure en la gent que ve als concerts.

Com serà el concert de demà al Sant Gothard?

És un lloc on toquem molt sovint i tenim bastant bona resposta de la gent. Fem covers personalitzades per mirar de donar-li una mica el nostre toc. La gent que ve als nostres concerts el que espera és diversió, passar-s’ho bé, tenir un bon record i per suposat, voler repetir.

Algun somni per complir?

Doncs m’agradaria viure de la música. El tenim amb el meu marit, el baixista, des de fa molts anys. I de moment no ens hem llençat a la piscina però si Déu vol ho farem algun dia.

Com veu el panorama musical al país?

Pel petit que és Andorra hi ha un munt de bandes i molt bones. El que sí que trobo a faltar són llocs que fomentin les bandes i la música en directe. Al ser petita potser també és cultural, no ho sé, però un lloc com per exemple l’Àngel Blau estaria molt bé.

Amb qui li agradaria tocar?

Estic molt contenta amb el meu equip però si hagués de triar algú potser diria Stevie Wonder, és un cantautor especial.

Quins seran els pròxims concerts?

Aquest dissabte estarem a l’Hotel Roc Meler a la zona del dagda irish pub a les 21 hores.