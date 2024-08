L’augment de la taxa turística es tractarà en una reunió al setembre

L’augment de la taxa turística és un dels elements que es troben damunt de la taula dins del paquet de mesures per fer més sostenible el turisme. Fa unes setmanes es van reunir l’executiu i el sector privat hoteler per exposar el tema i emplaçar-se al setembre, quan es produirà una reunió –encara sense data exacta– per explicar al detall les mesures de la llei òmnibus que concernien el turisme, entre elles, el possible augment de la taxa turística. El president de la Unió Hotelera (UHA), Jordi París, va explicar que aniran a la reunió “amb la màxima voluntat de col·laborar” i va agrair a Govern “la intenció de compartir de manera clara les mesures que implementa amb el sector”. París no va entrar a valorar el possible augment de la taxa, ja que de moment és incert, però va apuntar que aniran a la trobada amb la idea d’”aportar idees i solucions” que hagin decidit internament entre els associats de la UHA.

“Anirem a la reunió amb la màxima voluntat de col·laborar i aportar idees i solucions” Jordi París, President de la Unió Hotelera Sobre els problemes amb la recaptació de la taxa a causa del sistema de recopilació de dades, i que el ministre de Finances, Ramon Lladós, va dir que s’estava treballant per solucionar, París va apuntar que no tenen constància directa que s’estigui treballant en aquest tema, però va afegir que tenen confiança en el Govern perquè apliquin les solucions pertinents. “Estem treballant amb el sector turístic per valorar la necessitat o no d’aplicar la vinyeta” Conxita Marsol, Ministra d’Economia Un altre tema que ocupa el turisme, la vinyeta que es vol cobrar als excursionistes per entrar al país, es va tractar a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, va referir-se a la mesura en qüestió per aclarir que és una iniciativa que continua en estudi. Marsol va assegurar que no hi ha canvis respecte al que es va anunciar el mes d’abril a la presentació del projecte de Llei per al creixement sostenible. “Estem treballant en concertació amb el sector turístic per valorar la necessitat o no d’aplicar aquesta mesura. Aquesta és la fase en què estem ara. Volem parlar amb tots els sectors”. La ministra va remarcar que el plantejament inicial continua intacte: “La vinyeta s’aplicaria únicament als excursionistes”.