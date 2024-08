Els joves es poden emancipar als pisos de lloguer assequible

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou moviment del Govern per facilitar l’accés a l’habitatge als més joves. La ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, va anunciar ahir que l’executiu ha decidit modificar el reglament del registre d’accés al parc públic d’habitatge de lloguer assequible per poder flexibilitzar l’adjudicació d’un pis als menors de 35 anys que no puguin acreditar un contracte de lloguer. Fins ara, el reglament obligava a presentar un contracte per certificar la necessitat d’un habitatge més econòmic. El reglament ara modificat es va aprovar el passat abril i des d’aleshores el registre ha estat obert per poder-s’hi inscriure. Amb les dades recollides durant aquests quatre mesos, el ministeri d’Habitatge ha pogut perfilar el paisatge residencial del Principat.