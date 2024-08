Els bombers rescaten tres excursionistes en tres intervencions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers van haver de mobilitzar ahir al matí l’helicòpter tres vegades per rescatar diversos excursionistes a les muntanyes del Principat. Els tres muntanyencs rescatats van haver de ser traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en estat lleu i van ser donats d’alta durant el dia. El primer avís va saltar a les 10.59 hores del matí, per un incident a la via d’escalada al Pic Negre, el segon va ser a les 11.56 hores al camí del gall de Soldeu, i l’últim va arribar a les 13.37 hores del migdia per un accident a Arinsal. En els tres serveis es va haver de mobilitzar l’helicòpter per traslladar els ferits.