El preu dels pisos de segona mà es dispara al centre i a Canillo

Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Canillo, en aquest ordre, encapçalen el rànquing de preus en l’habitatge de segona mà. Segons es desprèn de les dades publicades en el darrer estudi del mercat immobiliari andorrà del hòlding internacional RID Analytics, al juliol la parròquia escaldenca liderava en totes les categories: els pisos d’una habitació s’anunciaven, de mitjana, a 344.491 euros (6.231 per metre quadrat); els de dues, a 608.125 (6.177 per metre quadrat); els de tres, a 882.005 (6.777 per metre quadrat) i, els de quatre o més, a 1.330.750 (6.805).

A la capital els preus se situen per sota dels d’Escaldes. Les diferències més grans les trobem en els estudis i els pisos de dos habitacions. A Andorra la Vella els pisos d’una habitació s’oferten, de mitjana, per 242.827 euros (4.883 per metre quadrat) i, els de dos, a 396.433 euros (5.312 per metre quadrat). Els de tres habitacions es venen a 757.332 euros (5.925 per metre quadrat) i, els de quatre o més, per 1.354.814 euros (6.450 per metre quadrat).

Canillo, per la seva part, ocupa la tercera posició en la graella en totes les categories exceptuant-hi els pisos d’una habitació, que encapçala Sant Julià de Lòria (232.967 euros de mitjana per unitat, 4.341 per metre quadrat). Aquest fet podria explicar-se per l’escassetat de l’oferta a la parròquia laurediana, ja que només s’hi anuncien tres habitatges d’aquestes característiques. El preu dels pisos de dues habitacions, a Canillo, és de 319.476 euros (4.279 per metre quadrat), metre que els de tres s’oferten per 579.041 euros (5.487 per metre quadrat) i, els de quatre o més, per 693.571 (4.807 per metre quadrat).

Entre la resta de parròquies –Encamp, Ordino i la Massana– no hi ha diferències de preu gaire pronunciades. L’excepció és la categoria de pisos de tres habitacions, en què Ordino (621.831 euros per unitat, 4.867 per metre quadrat) deixa bastant enrere la parròquia que la segueix, Encamp (559.934 euros, 4.300 per metre quadrat).

Si agrupem totes les categories d’habitatge i fem la mitjana, el preu per metre quadrat més elevat és a Escaldes (6.637 euros). Després trobem Andorra la Vella (6.079), Canillo (4.682) i Ordino (4.528). Tanquen la llista Encamp (4.110), la Massana (3.991) i Sant Julià de Lòria (3.704).

Escaldes és la parròquia on el preu mitjà de l’habitatge de segona mà ha augmentat més en l’últim mig any. En termes percentuals, l’increment és d’uns deu punts. En xifres absolutes, el preu ha passat de 6.070 a 6.637 euros. A Andorra la Vella, Canillo i Sant Julià de Lòria els preus han crescut lleugerament, mentre que Encamp, la Massana i Ordino s’han mantingut estables.

Si comparem els preus amb els de l’agost del 2023, l’augment percentual general és de l’11% –fa un any el preu mitjà de l’habitatge de segona mà era de 4.702 euros per metre quadrat, mentre que al juliol era de 5.215 euros.

La parròquia on hi ha més oferta és Canillo, amb 356 unitats immobiliàries de segona mà anunciades als portals de les empreses del sector. Després hi ha Encamp (256), Escaldes (248), Andorra la Vella (219), la Massana (136), Ordino (86) i Sant Julià de Lòria (43). Arreu del país s’anuncien 1.344 pisos. La superfície mitjana és de 103 metres quadrats.