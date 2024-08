Mor el fotoperiodista dels esports de motor Francesc Pino

El món del periodisme i de l’esport de motor està de dol per la mort de Francesc Pino, que es va conèixer ahir. El fotògraf ha estat un referent al país a l’hora de capturar moments en les competicions sobre rodes. Durant la seva trajectòria, Pino va compartir moltes hores i experiències amb pilots del país. Durant molts anys Pino va col·laborar amb aquest diari aportant fotografies dels esports que tant estimava.

Tot i que es va formar com a informàtic, la seva passió per prendre imatges de les competicions de rodes el va impulsar a fundar l’empresa Foto Esport i dedicar-se en ple rendiment a aquest ofici. Va ser en aquest moment que va començar a escriure comunicats i fer fotografies als esdeveniments del motor. En la seva trajectòria com a fotògraf va coincidir amb diferents pilots com Joan Vinyes, Gerard de la Casa o Albert Llovera.

Els pilots recorden com van començar a treballar amb el fotògraf entre els anys 80 i el 2000. Llovera mencionava que l’amor de Pino per l’esport del motor era real, però que tenia un sentiment especial amb els ral·lis. “Molts cops es quedava estudiant les etapes per on havíem de passar i ens donava consells perquè vigiléssim amb els trams més complicats”, recorda Albert Llovera. Gerard de la Casa explicava com el fotògraf buscava la manera per ser-hi present encara que no hagués viatjat fins al lloc de la competició. Joan Vinyes el recorda quedant-se a totes les etapes de les competicions “celebrava les victòries i s’enfadava amb les derrotes, estava completament integrat”.

La mort de Pino ha estat inesperada pels pilots i pel seu entorn, asseguren que ha estat un xoc molt gran i una gran pèrdua.