Margot Llobera, nova presidenta de l’Andorra Esports Clúster

El Clúster d’Esports d’Andorra va celebrar recentment la seva Assemblea General Extraordinària per a la renovació de la junta directiva, destacant el compromís dels nous membres i la continuïtat dels projectes estratègics de l’entitat. La reunió, marcada per la presentació de noves incorporacions i la redistribució de càrrecs, va culminar amb la formació d’un equip reforçat amb una clara visió de futur. Aquesta nova composició inclou Margot Llobera com a presidenta, Laurence Favrel com a vicepresidenta i Marc Armengol com a secretari.

Durant la reunió, el president sortint, Josep Marticella, va oferir el seu suport i col·laboració a la nova presidenta, Margot Llobera, per facilitar una transició fluida. A més, es va posar èmfasi en la importància de mantenir alguns càrrecs clau de la junta anterior per garantir l’estabilitat durant el procés de canvi. Al mateix temps, es va destacar el compromís dels nous membres per assumir responsabilitats i contribuir activament a les iniciatives del clúster.