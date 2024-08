L’ocupació hotelera remunta el mes d’agost

L’alta afluència de turistes durant el mes d’agost s’ha vist reflectida a l’ocupació dels hotels. A falta que la Unió Hotelera faci públiques les dades oficials a final de mes, tots els establiments consultats pel Diari van celebrar una ocupació pràcticament del 100% durant el pont i durant els primers 21 dies del mes.

Turistes caminant per l’avinguda Meritxell.Fernando Galindo

Al Park Hotel van indicar que l’ocupació va ser “molt bona”, tot i que no van aportar xifres exactes. A Escaldes, el Yomo Mola Park sí que va apuntar que van vendre el 100% de les habitacions durant el pont i que la tònica va ser similar durant els primers dies d’agost. D’igual manera, altres recintes com l’hotel Les Closes o l’Hesperia van indicar que també van fer ple la majoria dels dies d’agost. L’Hotel Mercuri va ser un altre establiment que es va sumar a la llista d’establiments amb un agost excel·lent i fins i tot durant la consulta del Diari van dir que tenien molta gent esperant a recepció i que no podien parlar gaire estona. Per acabar la llista, i també amb molt bons resultats, el Zènit Diplomàtic va explicar que han fet “ple quasi cada dia d’agost, menys algun dia en què no hem pogut vendre 2 o 3 habitacions”.

La previsió inicial per aquest mes, segons va transmetre la Unió Hotelera, era del 75% d’ocupació i hi havia una certa preocupació per un inici lent d’agost, unes previsions que, segons les dades que van donar els hotels, sembla que podrien superar-se. Aquestes bones notícies pel sector xoquen amb les xifres de fa un mes, al juliol, quan es van registrar dades properes al 65% d’ocupació, que van anar marcades per dues quinzenes molt diferenciades. Segons va explicar al seu moment el director de l’entitat, Jordi Pujol, la primera quinzena de juliol va ser una mica fluixa i les xifres estaven molt per sota de com van quedar en acabar el mes, ja que a partir del dia 15 les reserves van remuntar i es va tancar el mes amb una ocupació propera al 65%.

La gran afluència de turistes no significa un augment d’activitat per a tots els sectors. L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres va lamentar una situació que ja s’ha repetit durant els últims anys, i és que al barri la majoria dels comerços són serveis i, per tant, “molts dels seus clients –els andorrans– estan de vacances” i, pel que fa als turistes, molts no saben de l’existència d’aquests negocis o no els necessiten durant la seva estada al país. La representant de l’associació va lamentar que els negocis del seu barri no “estem ben senyalitzats”.