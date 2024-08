La JOCAND i la JO DANSA estrenen Macbeth

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Joves Companyies Nacionals de Teatrei Dansa, JOCAND i JO DANSA, estrenen MACBETH, un clàssic de William Shakespeare en una adaptació pensada per a unir els llenguatges del teatre i la dansa, juntament amb el teatre físic, la coralitat de la dramatúrgia i la creació. La representació es podrà veure els dies 28 i 29 d’agost al teatre Les Fontetes de la Massana, a les 20.30 hores. Les entrades es poden aconseguir a través del web.

Les dues joves companyies, que s’han unit per primera vegada per fer possible aquesta producció, compta amb la direcció i la dramatúrgia a càrrec de Joan Hernández de JOCAND i de Mònica Vega de JO DANSA, i amb la complicitat i la implicació de tretze membres d’ambdues companyies, que plegats faran pujar d’alt de l’escenari l’obra “maleïda” de Shakespeare.

Els assajos, que es van iniciar el passat 2 de juliol, han servit per fer una

reinterpretació de la coneguda tragèdia de Shakespeare, amb una adaptació lliure on diferents llenguatges escènics es donen de la mà i conflueixen plegats. De fet, Macbeth, que tracta d’un viatge d’ambició, culpa, crueltat, dol i paranoia, i de la rebel·lió d’un poble contra el regne, s’ha pogut veure en diversos formats sobre l’escenari, fins i tot en format operístic com és la coneguda òpera Macbeth de Giuseppe Verdi.