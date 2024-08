La festa major de la Seu d’Urgell aposta pel talent local al D’aquí, de Prop

La festa major de la Seu, que comença aquest divendres i acaba dimarts vinent, ja escalfa motors. L’ajuntament urgellenc va recordar ahir en un comunicat que aposta pel talent local amb l’escenari D’aquí, de Prop, ubicat a la plaça de les Monges. Totes les actuacions, tallers i activitats que es duran a terme en aquest escenari estaran organitzats i protagonitzats per gent de la Seu. “Cada territori compta amb el seu propi talent”, va assenyalar la regidora de Festes, Christina Moreno, parlant de la importància de reconèixer “les persones que enriqueixen el municipi i comarca, dotant d’un valor especial i únic la nostra regió.”

L’escenari D’aquí, de Prop va ser una de les propostes de l’equip de govern per a aquesta festa major nova. Amb aquesta iniciativa també es pretén apropar més la festa major a tota la ciutadania. “El nou espai de la plaça de les Monges té precisament la comesa d’abraçar les capacitats i habilitats dels artistes i grups locals. Per tal de donar oportunitats i acompanyar-los en el vol”, va declarar la regidora Christina Moreno.

Més enllà de l’escenari D’aquí, de Prop, la festa major de la Seu d’Urgell englobarà prop d’un centenar de propostes diferents perquè en gaudeixin tots els públics.

Les novetats més destacables són l’ampliació de l’espai casetes i la nova ubicació de l’escenari, la programació d’un concert de pagament i l’aposta per incloure la festa major també al centre de la ciutat, amb la plaça Catalunya i la plaça de les Monges com a escenaris per a esdeveniments per a totes les edats.

Concretament, l’espai de casetes ocuparà tot el terreny de sorra annex al pàrquing Dr. Peiró, podent ampliant així de 80 a 100 caravanes. Pel que fa a l’escenari es reubica a la zona d’aparcament d’autocaravanes que s’habilitarà expressament per acollir els concerts de casetes.

Una de les apostes més importants que es fa en la programació musical de la festa major és el concert que oferirà el cantant i presentador del programa de TV3 Eufòria, Miki Núñez, que tindrà lloc al poliesportiu. Aquest concert, el 26 d’agost, serà de pagament, a preus populars.

Entre d’altres actuacions musicals, totes elles de franc, enguany es podran escoltar a la Festa Major de la Seu la música del grup català de trap, reggaeton, dancehall i R&B, 31FAM i la banda musical transfeminista Roba Estesa.