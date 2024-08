Els menors de 35 anys podran accedir al parc públic d'habitatge sense contracte de lloguer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els joves menors de 35 anys podran accedir, a partir de demà mateix, al parc públic d'habitatges assequibles sense necessitat de tenir un contracte de lloguer previ. Així ho ha informat aquesta tarda Conxita Marsol, portaveu circumstancial de Govern, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'altre canvi important en el reglament és que la sessió d'ús s'ampliarà fins als cinc anys, equiparant-se així, amb el contracte de lloguer ordinari.

Marsol ha informat que el preu públic es determinarà en base al preu de mercat, i aquest serà un 25% menor al preu de mercat. A dia d'avui encara no està determinat el preu, ja que pretén coneixer-lo en base a les informacions aportades pels comuns, i falten les dades d' Andorra la Vella i Escaldes. Les dades de la capital, assegura Marsol, estan al caure. Ara bé, si es comencen a adjudicar pisos sense tenir les dades de la capital, el Govern agafarà el preu estadístic. La portaveu ha remarcat que es tractarà d'un preu global en el conjunt dels edificis i que s'actualitzarà anualment.

La primera convocatòria ja està preparada, i s'iniciarà el 16 de setembre. Es tracta d'una convocatòria organitzada per l'institut d'habitatge on s'adjudicarà un dels pisos de l'edifici de la Solana al Pas de la Casa. El comú d'Encamp ha cedit els pisos, sense cap cost per Govern.

Els següent edifici que sortirà a convocatòria serà l'edifici Tobira, a Andorra la Vella, que compta amb 27 pisos. Marsol ha apuntat que les obres acabaran a finals de setembre i els pisos estaran adjudicats abans d'acabar l'any. Després vindrà l'edifici de Roureda de Sansa, també a la capital i el bloc Verge de Canòlich, a Sant Julià. Ambdós Govern espera tenir-los adjudicats aquest any. Marsol ha apuntat que la intenció de Govern és la de posar fins a 500 pisos, al parc públic d'habitatges, en els propers tres anys, abans que acabi la legislatura.