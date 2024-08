Elisenda Vives deixa de representar Andorra a l’ONU

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El mandat d’Elisenda Vives com a representant permanent d’Andorra a l’organització de les Nacions Unides ha arribat a la seva fi. La representant del Principat ha ocupat el càrrec durant nou anys abans de deixar-lo. A més, Elisenda Vives va ser ambaixadora als Estats Units, el Canadà i Mèxic. Joan Forner assumirà la representació del Principat d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides i davant dels Estats Units d’Amèrica, el Canadà i els Estats Units de Mèxic, substituint Elisenda Vives.

D’altra banda i després de cinc anys com Election Officer, Guillem Kallis deixa el seu càrrec per posar-se al davant de la representació diplomàtica del Principat a Viena. El diplomàtic va fer possible l’elecció d’una experta andorrana a un comitè de Nacions Unides.