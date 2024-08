Cues per entrar i sortir del país per la frontera del Runer

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

L’augment del turisme també ha deixat l’habitual estampa de cues a les entrades del país. Per Catalunya, la nacional 145, d’entrada al Principat per la frontera del riu Runer, va patir afectacions quilomètriques que van superar els quatre quilòmetres i que van començar a les 11 del matí. Les retencions van ser intermitents, amb punts on el trànsit era més fluid que d’altres. A les 11.45 es va obrir el doble carril per agilitzar el trànsit, i les retencions van disminuir al cap de mitja hora. Al voltant de les quatre de la tarda, més de 18.000 vehicles havien travessat les fronteres. La majoria per la frontera del riu Runer, per on van entrar més de 4.500 vehicles amb matrícula espanyola. A la tarda la situació es va revertir, i van ser els carrils de sortida per la frontera espanyola els que van sofrir retencions i cues quilomètriques.

Dins del país, es van produir retencions a l’entrada de Canillo i la Massana durant diversos moments del dia, amb cues d’aproximadament un quilòmetre i mig en el sentit sud de la marxa. Mobilitat va apuntar que es van deure, principalment, a vehicles estrangers que visiten aquelles zones de muntanya aprofitant la seva estada al país. Altres punts del país com l’avinguda Tarragona també van sofrir les conseqüències de l’alt volum de vehicles i la circulació es va alentir en diferents moments del dia.