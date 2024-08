Convocada la prova oficial per accedir a vigilant de seguretat privada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La proposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, sobre la convocatòria de la prova oficial de coneixements i capacitats per accedir a la professió de vigilant de seguretat privada ha quedat aprovada aquest dimecres pel Consell de Ministres. L'examen tindrà lloc a la sala d'actes del despatx central de Policia el pròxim 29 d'octubre a les 9 hores. Les persones interessades hauran de presentar un formulari a la secció de tràmits de la web de la policia i adreça-la al grup d'armes i seguretat privada situat a l'edifici administratiu de l'Obac abans del 4 d'octubre a les 13 hores. Les Proves de coneixements i capacitats es basaran en una prova escrita de coneixements d'institucions i geografia del país, d’una durada d’una hora. La segona prova serà de tipus test de dret andorrà, en concret de dret constitucional, dret penal, dret administratiu en matèria de seguretat pública i particularitats legals i administratives del sector de la seguretat privada.

El 28 d'agost s'obrirà la convocatòria de beques d'ensenyament

El Govern ha acordat obrir la convocatòria per a la sol·licitud de beques a l’ensenyament superior, que es podrà sol·licitar entre el 28 d’agost i el 30 de setembre adjuntant la documentació requerida, i que van adreçades a estudiants de formació professional superior i de primer i segon cicle universitaris cursats tant en centres situats a Andorra, com a l’estranger o a distància.

Es tracta d’un sistema d’ajuts a l’estudi que compensa les desigualtats econòmiques i socials i incentiva la continuïtat de l’estudi en l’ensenyament postobligatori. La convocatòria amb els requisits d’accés i barems, que es publicarà al BOPA, tindrà en compte, entre altres aspectes, la capacitat econòmica de la llar; i estableix diferents imports màxims per conceptes com la matrícula, el material, desplaçament, manutenció o residència. Caldrà acreditar i documentar, entre d’altres, les despeses i un bon assoliment de les matèries cursades.

Negociacions per al control de persones a les fronteres

Conxita Marsol ha explicat que s'està negociant un acord bilateral amb la Unió Europea per evitar el control sistemàtic que estableix la unió a les persones de fora de l'espai shengen que es moguin per Europa, i que hauria d'entrar en vigor el pròxim 10 de novembre. Marsol ha afirmat que la bona sintonia del Govern amb la UE permetrà evitar aquests controls a les fronteres i es podrà mantenir la situació tal com està ara, amb controls rutinaris.

Tranquilitat per la verola del mico

Govern manté una tranquilitat absoluta en relació amb la verola del mico. Marsol ha afirmat que no hi ha cap cas al Principat i "tenim vacunes preventives i per després de passar la malaltia". Per ara no es demana la vacunació a viatgers que vulguin visitar països afectats amb el virus, però es recomana extremar les precaucions i vacunar-se.

Oberts a demanar informació respecte els reagrupaments familiars

La portaveu circumstancial s'ha mostrat oberta en demanar informació respecte els reagrupaments familiars i en fer reunions amb les organitzacions pertinents, com poden ser Argentinos en Andorra. Marsol però, ha remarcat que la tònica general dels immigrants que venen al país, ja arriben amb contracte de treball.

No hi haurà reunió amb Pedro Sánchez

El Govern no té constància de la visita del president espanyol al Principat la propera setmana, així ho ha explicat Marsol a la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Respecte la visita del Copríncep francès, Marsol ha dit que està prevista per aquesta tardor o la primavera vinent, i que s'espera que sigui aviat.

La vinyeta seria exclusivament per a excursionistes

Marsol ha deixat clar que la intenció de Govern respecte la vinyeta, si s'apliqués, afectaria només als excursionistes que vinguessin al Principat a passar el dia. La portaveu circumstancial ha remarcat que es seguirà treballant amb el sector turístic i els altres sectors afectats, per estudiar la proposta. Si es posessin d'acord tots els sectors, la vinyeta tiraria endavant, ha conclòs Marsol.