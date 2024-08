Andorra la Vella ofereix tres places d'agent de circulació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d’Andorra la Vella, en la sessió de la Junta de Govern del 13 d’agost del 2024, ha acordat convocar per procés de selecció extern en segona convocatòria, , la provisió de tres places d’agent de circulació en formació per al Servei de Circulació del comú d’Andorra la Vella, tal es com publica aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Aquest lloc de treball correspon al 80% del grup funcional C, nivell 5, del sistema de classificació del cos general del comú, amb una retribució anyal bruta de 22.481,68 € distribuïda en tretze pagues.

Per presentar-se al procés de selecció, els aspirants s'han de descarregar les bases de la convocatòria i la sol·licitud a la pàgina web del comú d’Andorra la Vella o recullir aquesta documentació al Departament de Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella. El procés es tancarà el dia 4 de setembre a les 15 hores de la tarda.