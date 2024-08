12 conductors beguts implicats en accidents

El nombre de conductors detinguts per circular sota els efectes de l’alcohol i les drogues s’ha disparat fins als 36 en la campanya d’estiu de la policia. Una dotzena dels quals s’han vist implicats en accidents de trànsit que han provocat danys materials excepte un cas a la rotonda d’Aixovall, en què va resultar ferida la conductora de l’altre vehicle afectat. Del total de persones arrestades, 31 ho van ser per donar positiu en alcoholèmia, tres per substàncies tòxiques i els dos restants per haver begut i consumit drogues alhora. L’operatiu policial es va posar en marxa el 19 de juliol i va durar un mes, en el qual es va fer un total de 1.721 intervencions a qualsevol hora del dia al llarg de tota la xarxa viària.

Els homes han estat majoritàriament els protagonistes de les infraccions més greus al volant pel que fa al consum de substàncies tòxiques i en l’última campanya han estat 31 els detinguts per cinc dones. En el que sí que hi ha coincidència és que pràcticament tots els afectats resideixen al país. Per edats, la franja de majors de 40 anys és la que ha tingut més arrestats, quinze, en segon lloc se situen els de 26 a 40 amb dotze, mentre que els joves de 18 a 25 anys arriben als nou. El rècord negatiu pel que fa a les taxes d’alcoholèmia s’ha situat en el 3,25, seguit per set persones que han superat els 2 grams per litre d’alcohol en sang i tres més que s’han mogut lleugerament per sota. La majoria (23) han donat positiu entre el 0,87 i 1,60. Dos d’aquests conductors esmentats tenien el permís de conduir suspès. El balanç de la campanya estival s’ha tancat amb les 19 sancions administratives que s’han imposat.

Les diferents accions punitives contra l’alcoholisme a la carretera que organitza periòdicament el servei d’ordre tenen com a objectiu dissuadir i prevenir la conducció de risc que accentuen les substàncies tòxiques per evitar accidents. Les actuacions es fan sota les directrius del ministeri de Justícia i Interior a proposta dels estaments policials per garantir l’estricte compliment del Codi de circulació. Unes normes que també són d’obligat compliment per als conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal que s’enfronten a les sancions administratives i penals de circular sota els efectes de l’alcohol o drogues.