La vinyeta només es cobrarà als excursionistes

La vinyeta que Govern vol cobrar als visitants només s’aplicarà als turistes que no facin nit al país. Ho va explicar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. En la intervenció, Espot va apuntar que la idea encara és molt prematura, però que en cap cas afectarà els treballadors transfronterers o els turistes que pernoctin al país, perquè aquests últims ja paguen la taxa turística als hotels.

Turistes a l’avinguda Meritxell.Fernando Galindo

Aquestes declaracions arriben per calmar les aigües després que l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, digués diumenge que aplicar la vinyeta als transfronterers era una cosa “sense sentit” i que l’ajuntament de la Seu s’hi implicaria per evitar aquesta mesura. L’aplicació de la taxa, però, encara és una mesura molt verda i Espot va apuntar que l’executiu té “fins a finals d’any” per veure si es fa efectiva, ja que abans de prendre una decisió caldrà “parlar amb tots els sectors implicats”, va destacar Espot.

El propòsit de la vinyeta no és recaptatori. El cap de Govern va remarcar que amb la mesura es busca controlar el creixement turístic que ha experimentat Andorra els últims anys i que “té els seus límits”, va valorar Espot, que va afegir que “volem continuar sent un país turístic” i, per tant, l’import de la taxa haurà de ser “raonable” i orientat a cobrir la petjada mediambiental que es produeix per cada turista que arriba. A més, Espot va remarcar que es treballarà perquè el procés de pagar l’import sigui “telemàtic i molt fàcil” per tal d’agilitzar el procés a la duana.

La vinyeta no preocupa “a curt termini” la Unió Hotelera. Ho va expressar el director de l’associació Jordi Pujol en declaracions al Diari, en les quals va remarcar que caldrà esperar a tenir més informació per opinar sobre la mesura. Tanmateix, Pujol va apuntar que seria “absurd” que es cobri l’import a la gent que pernocta i que caldran “molts estudis” per veure com s’hauria d’aplicar per reorganitzar el turisme i fer-lo més sostenible, tal com va indicar Espot que era la finalitat de la taxa. Pujol també va alertar sobre algunes casuístiques que es podrien donar amb l’aplicació de la mesura, com que algú entri al país pagant la vinyeta amb la intenció de passar només un dia al Principat, però que acabi pernoctant i que, en conseqüència, aquella persona acabi pagant un import innecessari. Sobre els casos concrets com el que va dir Pujol, des de Govern van explicar que “no hi ha models definits a l’hora d’aplicar aquestes taxes” i que es podrien trobar solucions de cara a aquests problemes específics. Tanmateix, van remarcar que és aviat per parlar de casos específics quan encara no se sap si s’aplicarà la vinyeta. Per tant, el primer pas serà treballar amb els sectors implicats per veure si entra en vigor la taxa i veure com es pot encabir dins de la llei òmnibus, ja que de moment no està contemplada dins del text.