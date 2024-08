Retencions a l'entrada de Canillo aquest matí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les retencions a l'entrada de Canillo i la Massana han retornat aquest matí, amb cues d'aproximadament un quilòmetre i mig, en el sentit sud de la marxa. Aquestes s'han mantingut de forma intermitent fins al voltant de les 14 hores. Mobilitat apunta que es deuen, principalment, a vehicles estrangers que visiten aquelles zones de muntanya. El centre d'Andorra la Vella ha patit algunes cues cap a les 13:30 hores. Les vies de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, en sentit nord, i el carrer Prat de la Creu s'han vist afectades acumulació de vehicles, apunta Mobilitat.

La nacional 145, d'entrada al Principat per la frontera del riu Runer, ha patit afectacions quilomètriques que han superat els quatre quilòmetres i que han començat a les 11 hores del matí. Les retencions han estat intermitents, amb punts on el trànsit era més fluid que d'altres. A les 11.45 hores s'ha obert el doble carril per agilitzar el trànsit, i les retencions han disminuït al cap de mitja hora. A tocar les 14 hores, més de 15.000 vehicles havien creuat les fronteres. La majoria ho han fet per la frontera del riu Runer, per on han entrat més de 2.500 vehicles de matricula espanyola.