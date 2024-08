Pedro Sánchez visitarà el Principat a finals d’agost

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà Andorra a finals del mes d’agost. Acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, i les dues filles farà una estada privada coincidint amb el Mundial de BTT que se celebra a la Massana, concretament al sector de Pal, del 26 d’agost a l’1 de setembre. El president espanyol i la seva família són molt aficionats a aquest esport i faran estada al Principat coincidint amb la celebració de les proves andorranes del Mundial de bicicleta de muntanya.

La visita de Sánchez a Andorra té caràcter privat. El president del govern espanyol i la seva família s’allotjaran en un luxós hotel de Soldeu els dies que facin estada al Principat coincidint amb el Mundial de BTT.

Tot i tractar-se d’una visita privada, els cossos de seguretat andorrans ja han fet les inspeccions pertinents a la zona –tant a Soldeu com al sector de Pal on se celebraran les proves del Mundial de BTT– per garantir la seguretat de Sánchez i la seva família. El president espanyol estarà acompanyat per la seva escorta.