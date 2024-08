Les multes a Espanya es podran recaptar a “mitjà termini”

Verificat per

Les multes de circulació dels vehicles andorrans a Espanya i França i les infraccions dels vehicles estrangers a Andorra es començaran a cobrar a “mitjà termini”. Així ho va dir el cap de Govern, Xavier Espot, en una intervenció a El matí de Catalunya Ràdio en què va explicar que dins de l’acord d’associació s’inclou una norma que preveu l’intercanvi de dades de multes entre els països de la Unió Europea. Tot i això, encara que l’acord no prosperés, Espot va apuntar que Andorra està negociant convenis bilaterals amb França i Catalunya per tal que es puguin començar a sancionar les infraccions que fan els conductors fora dels seus països d’origen.

L’explicació d’Espot va arribar després de ser preguntat per les baixes recaptacions que fa la Generalitat respecte a les infraccions que cometen els conductors andorrans a les carreteres catalanes. Sobre això, el cap de Govern va recordar que el fet de no intercanviar informació “no és discriminatori” i que el Govern també perd diners al no poder cobrar les multes dels conductors espanyols i que, “si es mira des d’una perspectiva d’impacte percentual”, afecta “molt més en el cas d’Andorra” pel nombre de vehicles que passen pel país. En qualsevol cas, va concloure Espot, “és important que les infraccions puguin ser sancionades i estem treballant en aquest sentit perquè així sigui”.