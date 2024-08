Experiència olímpica

Sis voluntaris entrenats en tasques de socorrisme de la Creu Roja Andorrana es van desplaçar a França per als Jocs Olímpics, que van tenir lloc del 26 de juliol a l’11 d’agost. Fa uns mesos, es va informar que serien una vintena de voluntaris els que assistirien als Jocs, però finalment, i per manca de voluntaris, hi han anat sis.

“És un orgull participar en nom d’Andorra en un esdeveniment com aquest” Víctor Martín, Voluntari

El Víctor Martín Garrido, un dels voluntaris, era la primera vegada que anava a uns Jocs Olímpics i, en aquest cas, va tocar París. A més, també és coordinador de transport sociosanitari de l’entitat. “L’experiència ha sigut molt positiva, gratificant, interessant, enriquidora i una vivència que recomano a tothom que la pugui fer”, explica. En una activitat com aquesta coneixen molta gent i també entenen com s’organitza un macroesdeveniment com aquest. “És un orgull participar en nom d’Andorra en un acte com aquest”, recalca el voluntari. Durant la jornada laboral, va haver de fer certes intervencions per la calor, ja que la gent no es cobria bé el cap i patia cops de calor. A més, va haver de fer alguna cura per petites rascades. La seva tasca era la de socorrista i s’havia d’encarregar d’atendre els accidentats o bé sortir a fer una volta, i si es trobava algun ferit pel camí, havia de fer les intervencions corresponents. Al llarg dels dies viuen moltes experiències amb gent que no coneixen i que van coneixent a poc a poc. Amb persones amb qui potser tornen a coincidir en un altre lloc en un futur. Aquest voluntari compta amb una titulació de PSE2 (60 hores de formació) que va cursar a la Creu Roja. No és la primera vegada que aquest home col·laborava amb la Creu Roja, ja ho havia fet en alguna ocasió aquí al país. En canvi, sí que era la primera vegada que ho feia fora del país, en aquest cas a França i durant cinc dies. “La convivència amb els companys ha estat molt bona, tant amb els d’Andorra com amb els de fora, tothom gent molt maca”, assegura el Víctor.

“La majoria de les intervencions van ser lleus i a causa de la calor, uns 20 serveis per torn” Manel Pontes, Voluntari

També han hagut de viure tota l’organització dels Jocs, en què el nombre de voluntaris és enorme. No és una organització simple, sinó més aviat molt complexa i ho viuen a primera línia. També observen com l’organització va millorant a mesura que passen els dies. El Manel Pontes, voluntari, també ens ha volgut explicar la seva vivència. Durant els dies que va ser a França per les Olimpíades, va voltar per tot arreu: l’Stade de France, el Jardin des Invalides, el Parc de la Senne, etc. “La majoria de les intervencions van ser lleus i a causa de la calor. Per torn ateníem uns 20 serveis tranquil·lament”, explica el Manel. Va estar tres dies com a socorrista i després set com a gestor d’una zona de parc d’automòbils. Recorda que un dels horaris més durs va ser quan va haver d’assistir a la prova de triatló. Es va aixecar a les 3.00 de la matinada i va treballar fins a les 16.00 de la tarda. Tot i així, reconeix que és una experiència per repetir i en què sempre s’aprèn alguna cosa nova. I, per suposat, t’ha d’agradar.