Escaldes amplia la plaça de l’Església cap al carrer Estret

Quan ja havien començat les obres, els responsables del comú, assessorats per l’equip tècnic, van concloure que calia fer canvis en el projecte per aprofitar més l’espai, de poc més de 1.000 metres quadrats de superfície. La solució consisteix a construir una plataforma tot al llarg de l’extrem nord de la plaça –el que toca a l’antic Hostal Valira, seu del Museu Carmen Thyssen– que connectaria l’accés del carrer de l’Obac amb el sostre de l’entrada a l’aparcament soterrani.

Per baixar de la plataforma a la plaça hi haurà unes escales. L’ampliació de la superfície de l’equipament permetria, fins i tot, ubicar en aquest espai un local comunal. Una de les opcions que la corporació té en aquest moment sobre la taula és habilitar-lo com a bar, però encara no ha pres una decisió ferma al respecte.

EL CALENDARI

L’aparcament subterrani de l’Església estarà en funcionament cap a l’octubre, segons van confirmar ahir al Diari fonts del comú. L’equipament disposarà d’un centenar de places distribuïdes en sis mitges plantes. La plaça tindrà zones de descans equipades amb jardineres de diferents altures i mides. La modificació del projecte de remodelació de la plaça allargarà una mica més els tempos. Els treballs estaran enllestits al començament de l’any vinent.

Les obres van començar a finals de gener del 2023. La fase d’excavació de la parcel·la –la més complexa– va acabar-se el març d’aquest any. Abans de construir les plantes subterrànies de l’aparcament, els operaris van reforçar el sosteniment dels edificis veïns.

La previsió inicial era que les obres s’allarguessin uns 16 mesos i que, per tant, estiguessin acabades el maig d’aquest any. La inversió total destinada al projecte ha estat de prop de 6,4 milions d’euros.

La construcció de l’aparcament i la plaça de l’Església ha avançat en paral·lel a la transformació de l’última part de l’avinguda Carlemany en una zona exclusivament per a vianants. El tram que va de l’encreuament amb l’avinguda de les Escoles fins a l’inici de la plaça de l’Església va inaugurar-se a mitjan juliol, per la festa major. El que va d’aquest punt fins a la confluència amb el carrer Santa Anna s’obrirà abans que s’acabi l’any. Aquest projecte ha costat poc més de 900.000 euros.

PART ALTA

Totes aquestes obres s’emmarquen en el projecte de transformació i revitalització de la part alta de la parròquia. L’Espai Caldes va reobrir a l’abril després de 15 mesos de tancament per reformes. Al final de juliol el comú va presentar l’escultura monumental del projecte Caldes, situada a la placeta del Madriu. Els operaris encara treballen en la reforma de la font del Roc del Metge i en l’anivellament de la carretera amb la placeta des de l’alçada de l’hotel Carlemany fins més avall de la font. Aquesta part dels treballs estarà acabada al setembre.

LA BORDA GABRIEL ACOLLIRÀ EL DEPARTAMENT DE CULTURA

El departament de Cultura del comú s’instal·larà en un dels dos pisos de la borda Gabriel, situada al carrer de l’Obac i adquirida el desembre del 2022 juntament amb la parcel·la que donarà accés a la plaça de l’Església. L’altre pis serà per al departament de la vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquest espai els visitants podran trobar informació sobre l’espai protegit i totes les activitats que hi organitza la corporació, com ara els campaments per a joves i les sortides per descobrir-ne la flora i la fauna. El jardí de la borda, ubicat a la coberta de l’edifici, és d’accés lliure.



La reforma de l’immoble va acabar-se l’abril d’aquest any. Els treballs han consistit en la reconstrucció de l’estructura de l’edifici, molt malmès per l’abandonament, i en la remodelació de l’espai interior. L’immoble, d’uns 100 anys d’antiguitat, s’havia utilitzat per emmagatzemar tabac, farratge i bestiar, i, més tard, l’emblemàtic establiment comercial de la part alta el Palau dels Licors va fer-la servir com a magatzem. Les obres de rehabilitació van tenir un cost de poc més de 150.000 euros.