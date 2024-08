Els andorrans es decanten pel Japó com el destí estrella de l’estiu

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Escollir els destins de vacances sempre és un mal de cap, però cada vegada són més les persones que busquen allunyar-se de casa i les platges durant l’estiu, època que aprofiten per fer el viatge més llarg i cultural de l’any. O almenys així ho han assegurat diverses agències de viatges del país. Enguany, el destí per excel·lència està sent el Japó. Encara que l’oferta de guies turístics en castellà estigui limitada, aquest hàndicap no frena als interessats per la cultura nipona. A més, el viatger també s’està decantant pels viatges de llarga distància com Austràlia, Tanzània o l’Índia, entre altres destinacions intercontinentals.