Concertació de 18 places del servei Enllaç

El ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA) van signar un conveni de col·laboració per a la concertació de divuit places del Servei d’Acompanyament Familiar Enllaç. El servei Enllaç, objecte d’aquest conveni, té com a missió oferir assessorament i suport especialitzat a famílies amb una persona menor dins l’espectre autista que tinguin la necessitat d’enriquir les seves estratègies i competències familiars amb la finalitat de facilitar el desenvolupament global del seu infant o adolescent i l’assoliment del seu projecte familiar.

“Volem donar les gràcies, perquè és un pas gegant per a AUTEA”, perquè “és un programa que està funcionant molt bé, es veu molt la millora en els nens”, va recalcar Maite Benítez, presidenta de l’associació.

La intervenció es porta a terme seguint el model d’atenció centrada en la família i l’entorn natural, que està altament recomanat per les guies clíniques internacionals especialitzades en TEA, i té com a objectiu donar suport a la família en la presa de decisions relacionades amb l’infant o adolescent, elaborar i planificar conjuntament amb la família un pla de serveis i suports, i facilitar l’enriquiment de les estratègies educatives i acompanyament familiar davant els reptes de desenvolupament que suposa per a la persona autista i per als diferents membres de la família.

Aquest servei s’adreça als infants i joves d’entre sis i disset anys, ambdós inclosos, diagnosticats de TEA per part d’un especialista mèdic o per un equip especialitzat multidisciplinari i derivats al servei per part del pediatre, neuropediatre o psiquiatre referent. AUTEA va crear Enllaç l’any 2020 per atendre una necessitat urgent i reiteradament demanada per moltes famílies. Es va iniciar com una prova pilot, que ràpidament es va consolidar com a programa d’atenció directa. En l’actualitat, atén divuit famílies que ocupen les divuit places subvencionades. El cost mensual d’aquest servei per família és de 235 euros, i cada família usuària hi aporta la quantitat de 50 euros en forma de copagament.