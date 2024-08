Trànsit dens de sortida en l’acabament del pont del 15 d’agost

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acabament del pont del 15 d’agost va provocar ahir trànsit dens de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana durant bona part de la jornada. Les retencions van ser d’aproximadament un quilòmetre. A la tarda, l’RN22 de sortida cap a França també va experimentar retencions durant una hora. Més de 26.000 vehicles van travessar les fronteres, en tots dos sentits. La gran majoria ho van fer per la frontera hispanoandorrana. El 38% dels vehicles que van entrar al Principat van ser de matrícula francesa, mentre que els de matrícula espanyola van ser el 36%. De sortida, el 46% dels vehicles van ser espanyols i el 40%, francesos. Al mateix temps, la carretera general 2 en la seva entrada a Canillo en sentit sud també es va veure afectada per les retencions. Les cues van començar al voltant de les 10.30 hores i van durar un parell d’hores. Cap a les vuit del vespre el trànsit era fluid a tota la xarxa.