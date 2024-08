La taxa turística va camí de normalitzar-se

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La implantació de la taxa turística ha posat de manifest problemes derivats de l’obligació dels allotjaments de traspassar les dades personals dels seus hostes al registre oficial, l’anomenat ROAT (Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics). S’han localitzat les disfuncions i estan en vies de resoldre’s, segons ha assegurat el ministre de Finances, Ramon Lladós. El titular de Finances defensa que el departament de Tributs feia les propostes de liquidació als negocis correctament perquè les calculava amb relació a les dades recollides al ROAT. El problema és que s’ha trobat que en diferents casos aquestes eren incompletes. Les accions endegades, com ara campanyes de control de la policia per verificar que els turistes estiguessin registrats correctament als establiments on feien nit, han de tenir com a conseqüència que la recaptació correspongui al volum de visitants que viatgen al Principat durant tot un exercici. “A poc a poc trobem menys incidències”, sosté el ministre. Per a aquest any la previsió és una recaptació un xic inferior als 8 milions, per sobre dels 6 del 2023. Cal recordar que se’n havien calculat 12, amb la qual cosa van saltar les alarmes. “Si arribarem als 12 milions, no li sé dir perquè es combinen dues coses, primer hem de tenir un any ben fet i d’això estem cada vegada més a prop, i dos, hem de veure com evolucionen les pernoctacions”, exposa Lladós.