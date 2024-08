El papa Francesc felicita la Diada de Meritxell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El papa Francesc va felicitar, el passat dilluns 12 d’agost, el Dia de Meritxell a tots els ciutadans d’Andorra. El pontífex va enviar un missatge al Copríncep Joan-Enric Vives on li traslladava “la meva felicitació amb ocasió de la Festa Nacional del Principat d’Andorra, presentant els meus millors vots perquè tots els habitants d’aquesta formosa terra gaudeixin d’una convivència fraterna.”

A la vegada, també va aprofitar per “implorar a Nostre Senyor Jesucrist que, per intercessió de la Verge de Meritxell, els dispensi les gràcies necessàries per seguir construint una societat basada en el respecte de la dignitat humana”, va concloure el papa Francesc.

La felicitació del Vaticà, transmesa a través del bisbat d’Urgell, ha arribat amb més de tres setmanes d’antelació a la Diada de Meritxell, que tindrà lloc el dia 8 de setembre.