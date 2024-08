Llogar un estudi a Canillo frega els 1.000 euros al mes

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El lloguer mitjà dels pisos amb una habitació en oferta a Canillo ja frega el llindar dels 1.000 euros. Concretament, al juny la mitjana era de 941 euros, segons un estudi del mercat immobiliari andorrà del hòlding internacional RID Analytics. La parròquia on els estudis són més assequibles és Encamp (682 euros), mentre que a Escaldes-Engordany arrendar un pis d’aquestes característiques s’enfila a 1.275 euros mensuals. Per ordre decreixent trobem la Massana (975 euros) i Ordino (800 euros). A Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria no hi ha oferta disponible. Cal recalcar que l’informe només inclou les unitats immobiliàries que s’anuncien per llogar.