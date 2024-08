L’ús del bus creix fins als 21.000 viatgers diaris de mitjana

La gratuïtat del transport públic està impactant en un increment d’usuaris de les diferents línies. Així ho demostren les dades de passatgers facilitades pel Govern, les quals indiquen que al llarg del primer semestre d’aquest 2024, en comparació amb els primers sis mesos del 2023, s’ha constatat un augment de passatgers del 20,46%, passant de 17.704 viatgers diaris de mitjana a 21.201 passatgers durant una jornada. Al febrer, a més, es va assolir un màxim de capacitat del servei amb una mitjana de 23.774 viatgers diaris.

Per entendre aquesta evolució, cal posar en relleu un seguit d’antecedents. El primer de setembre de 2021 es va implementar a les Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers l’abonament mensual multizona, que permetia viatges il·limitats per un import únic de 30 euros. Al juliol de l’any següent, el Govern va iniciar una prova pilot per impulsar la gratuïtat del transport públic, que consistia a subvencionar els imports dels abonaments mensuals per als residents nacionals i andorrans fins al 31 de desembre del mateix any.

El mes de febrer de 2023, l’executiu va crear un nou abonament subvencionat anomenat “abonament resident”, que manté la gratuïtat del transport públic modificant la tarifa mensual de 30 euros per un sistema tarifari conforme a l’article 13.2 del contracte.

En el període comprès entre la concessió del servei, el setembre de 2019, i la implementació de la rebaixa tarifària, el setembre de 2021, la mitjana diària de viatgers era de 8.664. Entre l’aplicació de la rebaixa i fins a la implementació de la gratuïtat, el febrer de 2023, el nombre de passatgers va assolir una mitjana de 10.500 viatgers al dia. Amb l’arribada de la gratuïtat aquesta xifra ha augmentat actualment fins als 17.892 viatgers diaris.

En analitzar els deu mesos d’explotació del cicle en curs, el 2023-2024, i comparar-los amb el mateix període de l’any anterior, el 2022-2023, quan ja es va implementar la gratuïtat, es constata un augment dels viatgers del 18,63%, passant de 17.344 viatgers diaris de mitjana a 20.500 usuaris diaris. Si es compara l’any actual d’explotació amb la temporada 2021-2022, període en què ja s’havien aplicat mesures de reducció tarifària, aquest augment representa un 96%, passant de 10.499 viatgers diaris a 20.500 passatgers al dia.

Des de l’executiu s’exposa que el servei de transport públic ha experimentat un augment del 106,5% amb les mesures tarifàries que ha implantat per afavorir-ne la utilització, passant d’una mitjana de 8.664 passatgers al dia als 17.892 viatgers diaris actuals. Paral·lelament, ha exposat que les línies que cobreixen la Vall de la Valira d’Orient (L2, L3 i L4) són les més freqüentades, concentrant així el 44% del total de viatgers.