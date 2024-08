Ferit un jove en un accident de trànsit a Andorra la Vella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove ha resultat ferit aquesta tarda en un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta a Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís al voltant de les 20:30 hores per un accident a l'avinguda Consell d'Europa, on han tallat el trànsit. Fins al lloc s'han mobilitzat dues patrulles de policia, una dotació de bombers i una ambulància per traslladar al ferit a l'hospital.