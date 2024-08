Els fronterers estaran exempts de la taxa per entrar al país

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa per entrar al país només s'aplicarà als excursionistes que vinguin a passar un dia al país, sense pernoctar. Així ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, en una intervenció a Catalunya Ràdio. Espot ha apuntat que la mesura encara necessita "molt debat" i que és molt aviat per saber si s'acabarà aplicant, ja que primer volen consultar-ho amb el sector del turisme. Per aquest motiu, l'executiu s'ha donat fins a finals d'any per prendre la decisió.

Pel que fa a l'import, el Cap de Govern ha dit que, en cas de cobrar-se, serà un import "molt raonable" i que en cap cas suposarà un impediment per a la gent que vulgui visitar Andorra. El motiu d'aquesta mesura, ha afegit Espot, és "apostar per un turisme sostenible" i frenar el ritme de creixement dels últims anys.