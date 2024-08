Conveni entre Govern i AUTEA per la concertació de divuit places del servei “Enllaç”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA), han signat un conveni de col·laboració per la concertació de divuit places del Servei d’Acompanyament Familiar Enllaç. El servei, te com a missió oferir assessorament i suport especialitzat a famílies amb una persona menor dins l’espectre autista i s'aderça a infants i joves entre sis i disset anys.

La intervenció es desenvolupa de setembre a juny. S’inicia amb una primera fase on es porta a terme una avaluació funcional de l’infant i la seva família per tal de conèixer les seves necessitats, prioritats i funcionament, així com una avaluació clínica part l’equip de neuropsicològic del servei. Seguidament, s’inicia la fase d’intervenció, mitjançant una visita de 90 minuts cada quinze dies per part del professional especialitzat referent.

Enllaç es va crear el 2020 com una prova pilot, i al gener d'aquest any va ser donat d'alta a la cartera de serveis de Govern. Actualment s’estan atenent a divuit famílies que ocupen les divuit places subvencionades incloses al nou conveni. El cost mensual d’aquest servei per família és de 235 €, aportant cada família usuària la quantitat de 50€ en forma de co-pagament.