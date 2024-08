Conseller amb cançó

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No és un disbarat: es pot compaginar l’activitat política amb l’ambició artística. Ho demostra, per exemple, el conseller general Pol Bartolomé, que fa un parell de setmanes va publicar el seu primer tema oficial. El perfil polifacètic de Bartolomé és la prova de l’existència d’aficions creatives més enllà de la vida parlamentària, que sovint es pot percebre com univers gris que ho acapara tot. Bartolomé té, doncs, aquesta via d’escapament. Una via que va irrompre quan tenia catorze anys. Des d’aleshores, juntament amb el també músic Ladis Baró (tots van formar la banda Old School), ha mantingut la música com un focus d’interès preferent: primer, formant-se; més tard, tocant i component.