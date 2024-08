El Centre de formació al llarg de la vida ha tingut 1.600 alumnes durant el curs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha tingut exactament 1.594 alumnes durant el curs. La xifra més alta (760) d’inscrits en cursos que s’agrupen en l’àmbit de formació continuada general. Els alumnes de formació continuada professional han suposat el segon grup més gran (465) i la resta hi han acudit per obtenir el diploma de ciències humanes i socials (234), per preparar-se per a les proves d’accés als estudis d’ensenyament superior per a majors de 25 anys (48) i per obtenir el graduat en segona ensenyança (87). La franja d’edat és amplíssima: des dels 16 anys fins a majors de 75. La franja d’edat amb més alumnes és la compresa entre els 50 i els 54 anys (151).