La UE ajudarà Andorra a “aprofitar” els beneficis de la globalització

“La Unió Europea pot actuar com un catalitzador per ajudar un petit estat com Andorra a aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització, proporcionant accés a un mercat interior ampli i integrat, que facilita el comerç, la mobilitat laboral i la transferència de tecnologia”. Aquest és el parer del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en el marc de la seva ponència a la 37a Diada d’Andorra a la 56a Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, que precisament ahir va reflexionar sobre la globalització.