“La música és un vehicle per generar benestar a les persones”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Va estudiar filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer un màster en musicoteràpia. Després va fer classes al Taller de músics de Barcelona. Caldea estrena Mindful Music Experience, un innovador taller creat expressament per a Caldea pel compositor musical David Sitges i la instructora de mindfulness Silvia Monné.

En què consisteix la peça que ha fet per a Caldea?

L’activitat es fa a l’aigua amb moviments de preparació corporal que van sincronitzats amb la música. Se’m va demanar que la peça tingués un caràcter meditatiu i relaxant perquè la idea transversal de l’activitat és el mindfulness.

Estic gravant cançons que tenia pendents i segurament faré un altre disc

Presenta alguna singularitat?

És una composició que si l’escoltes sola funciona i està bé però s’acaba completant amb la participació del públic perquè està pensada per ser complementada pel ritme, que el fan els participants. La combinació entre electrònica i acústica també seria una altra cosa interessant.

Quan va néixer la seva passió per la música?

Des de petit sempre he estat bastant connectat. El meu pare em portava a concerts i vaig començar a cantar en una coral des de ben petit. També feia classes de piano. En els últims anys he descobert que la música, a part de ser bonica, és un vehicle per generar canvis, transformació i benestar a les persones.

Com quins?

Sota la dimensió terapèutica. Per exemple pots trobar-te amb una persona que està amb un problema d’ansietat i amb la música pots ressonar amb aquesta ansietat i després transformar-la amb calma.

De tots els seus treballs, quin destacaria i per què?

Em quedo amb el grup MuOM. Fem cants harmònics i estem especialitzats en el cant difònic. És una música molt especial i no hi ha cap grup més que la faci. Fem dos sons a la vegada.

Quins són els seus referents?

Des de Red Hot Chili Peppers a Mecano. També música de Washington DC, Jacob Collier, Queen i la música clàssica de l’Índia.

Què és el projecte d’electrònica orgànica?

És un projecte en què gravo sons de la natura i d’instruments acústics i els seqüencio de forma que sonin amb música electrònica.

Algun somni per complir amb la música?

M’estic proposant cada cop més dedicar temps als meus projectes personals. Fer la música que m’agrada i que no respon a cap necessitat ni demanda.

Ara està amb algun projecte?

Estic gravant cançons que tenia pendents i segurament faré un altre disc.