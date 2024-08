L’alcalde de la Seu veu un “sense sentit” cobrar la vinyeta als fronterers

Publicat per Cynthia Sans La Seu d’Urgell Verificat per Creat: Actualitzat:

La possibilitat que el Govern inclogui els treballadors transfronterers entre el col·lectiu de vehicles estrangers que estarà obligat a abonar una vinyeta per circular per les carreteres del Principat va generar les primeres alarmes ahir a la Seu. L’alcalde, Joan Barrera, va considerar que si el pagament afecta els fronterers “no tindrà cap mena de sentit” i “aquest ajuntament exercirà el lideratge perquè això no sigui així”. Va insistir que “caldrà veure com evoluciona perquè tot és molt embrionari” i va apostar per “arribar a un acord que sigui beneficiós per al país veí i que, sobretot, no afecti els nostres veïns que pugen cada dia a treballar. És com si ara cobressin un peatge als andorrans per anar a la platja”, va considerar.