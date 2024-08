Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers van mobilitzar ahir a un quart de set de la tarda un camió grua per evacuar un home amb problemes d’obesitat que es trobava malament en un hotel d’Andorra la Vella. Una vegada a l’hotel, els bombers van decidir que la millor opció per evacuar l’home era amb el camió grua, ja que era inviable baixar-lo, tant per l’escala com per l’ascensor.