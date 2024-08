Andorra Telecom ha ingressat 551 milions pel ‘roaming’

La diada andorrana que un any més va acollir la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) de Prada de Conflent va abordar ahir la globalització des de múltiples perspectives: econòmica, política, energètica, educativa o amb relació a les telecomunicacions. Sobre aquest darrer àmbit, una ponència no presencial del director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, va revelar l’impacte que ha tingut la itinerància en els comptes de la companyia des que es va signar el primer contracte l’any 1998 i es van ingressar els primers 1,86 milions. Des de llavors i fins al tancament del 2023, 551,4 milions.

L’estrena del roaming a finals del 90, va recordar Nadal, va suposar una petita revolució perquè implicava que els telèfons mòbils es poguessin fer servir a tot arreu. Per a Andorra, va afegir, “va tenir un doble impacte positiu. Per una banda, ja no calia ser, a efectes de telecomunicacions, una extensió de territori espanyol, sinó que érem un país més que implementava l’estàndard. I per una altra, l’impacte econòmic, que va ser majúscul”. I és que Andorra com a destinació turística donava un servei “molt valorat” per innovador encara que també “molt car”. Els ingressos van arribar al pic l’any 2016 vorejant els 50 (49,77 concretament). La generalització d’internet als dispositius mòbils havia estat un efecte a l’alça. Des de llavors la partida ha anat baixant fins als 19,85 milions amb què es va tancar l’exercici de l’any passat.

I sobre internet Nadal va puntualitzar que l’expansió ha estat desigual però que el Principat “està en una situació privilegiada respecte a aquesta escletxa digital” perquè “la connectivitat és de les millors del món tant a nivell de velocitat, tecnologia emprada, resiliència i capil·laritat”. Les mancances, va admetre, estan encara en la facilitat per fer gestions dins del país. Però en la globalització digital tenen molt a dir les grans multinacionals i ho va exemplificar: “Si Apple decideix unilateralment un dia que els iPhones no han de funcionar en cobertura andorrana, ho pot fer tècnicament de manera molt ràpida, i ningú hi pot fer res”. A més, hi ha l’obstacle de ser un territori petit i que les multinacionals no el vegin atractiu per implantar els seus serveis. Per això “és de vital importància treballar les bones relacions no només amb els altres països del món, també amb aquestes grans corporacions privades” i “vetllar per no quedar en el costat dolent de l’escletxa digital”, va subratllar.

UN CONCEPTE DE NEUTRALITAT QUE "HAVIA QUEDAT DESFASAT" La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va defensar en la seva intervenció el multilateralisme com a eina per fer front als grans reptes que “no podem obviar que tenen una dimensió global”. La titular d’Exteriors va remarcar l’interès d’Andorra a “integrar-se eficaçment en els sistemes d’acció internacional, de regulació i de bon govern mundial, en la cooperació al desenvolupament, en una paraula, en el multilateralisme que suposa acomodaments entre interessos diferents”. I en aquest sentit, va reivindicar que “Andorra no pot deixar de contribuir pel que fa al dret internacional, que és un dels factors essencials de l’assoliment de la pau al món”, i que per això la invasió russa a Ucraïna “ha posat fi a una concepció de la neutralitat andorrana que havia quedat desfasada i ja no era aplicable als reptes actuals”. “Andorra no podia quedar-se al marge del sistema de mesures i sancions contra Rússia aplicades per la comunitat internacional”, va manifestar la ministra.