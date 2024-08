El ministeri reforça la vigilància pel nou brot de verola del mico

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarava aquesta setmana l’emergència de salut pública d’importància internacional pel brot d’una nova variant d’mpox (anteriorment coneguda com a verola del mico) a l’Àfrica. Suècia comunicava tot just dijous el primer cas a Europa. Malgrat que la valoració del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties és que el risc d’una expansió del virus al continent és molt baix, els països ja s’han activat complint amb el dictamen de l’OMS, que pretén prevenir l’explosió de contagis. A Andorra el ministeri de Salut anunciava ahir el reforç de la vigilància d’una malaltia de la qual no s’han diagnosticat casos aquest any i tampoc hi ha ara mateix sospites. En un comunicat, el Govern va remarcar que “les autoritats sanitàries mantenen el seguiment constant i s’ha actualitzat la informació als professionals sanitaris perquè puguin prendre les mesures escaients en cas que es detecti algun cas o sospita”.