Els reguladors van inspeccionar una entitat bancària l’any passat

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va dur a terme durant el 2023 una revisió temàtica a les entitats bancàries, en relació amb les operacions creditícies concedides per desenvolupar promocions immobiliàries al Principat d’Andorra, i una inspecció conjunta amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) a una entitat bancària. L’objectiu d’aquesta última va ser, principalment, verificar els sistemes de prevenció de blanqueig de diner a l’entitat així com l’estructura de govern corporatiu a nivell del grup i ha permès aprofitar sinergies entre ambdues autoritats i consolidar la cooperació existent, s’assenyala a la memòria del regulador financer.

Addicionalment, donant continuïtat a la inspecció temàtica iniciada el 2022 sobre la gestió i els controls sobre la liquiditat intradia que es va dur a terme a totes les entitats bancàries, durant l’exercici 2023, les entitats van definir plans d’acció específics per tal d’introduir millores en seguiment a les recomanacions efectuades.

Així mateix, es va fer una inspecció in situ a un assessor financer amb l’objectiu principal d’analitzar el sistema de generació d’incentius en relació amb els serveis prestats als clients i el sistema de reporting al supervisor.

Durant l’exercici 2023, es van reprendre les inspeccions presencials a les entitats asseguradores. En aquest període, es va dur a terme una revisió exhaustiva pel que fa a l’externalització de les funcions de control intern. Aquesta revisió va permetre verificar el compliment dels requisits establerts a la normativa per part de les entitats asseguradores. També es va fer una inspecció específica en matèria de solvència amb l’objectiu de verificar l’adequació del càlcul del capital de solvència obligatori.

Finalment, també es van dur a terme sis inspeccions in situ a màquines de tractament de monedes d’euro a tres entitats bancàries i a un proveïdor d’efectiu i es van inspeccionar deu màquines de tractament de bitllets d’euros a quatre entitats que manegen efectiu, de les quals tres de bancàries i un proveïdor d’efectiu. D’altra banda, cal recordar que l’AFA atén i gestiona les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant d’aquesta autoritat. Quan l’anàlisi de la reclamació evidencia un problema de supervisió prudencial que pot estar més enllà de la reclamació del client individual, l’AFA efectua controls específics en el marc de la supervisió de l’entitat afectada.

Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el client i l’entitat, matèria que està reservada als tribunals jurisdiccionals. Al llarg del 2023, l’AFA va rebre un total de vint-i-dues reclamacions (dotze durant el 2022) i s’han gestionat les reclamacions rebudes durant l’any en curs i una reclamació que estava pendent de l’anterior i que es va iniciar l’octubre de 2022.

De les 22 reclamacions, 10 van ser sobre comissions bancàries, 5 sobre operacions bancàries (cancel·lació de préstecs o retards en la gestió de transferències), 2 sobre operacions amb productes d’inversió i 5 van ser considerades inadmissibles.

