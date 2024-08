Els contrabandistes de tabac fan l’agost al Pas de la Casa

Nova jornada d’intensa activitat contrabandista al Pas. El vaivé de passadors a través de la frontera francoandorrana és una escena pràcticament diària a l’estiu. Hi ha dies, però, en què el moviment és més alt i es registra un repunt significatiu. Ahir va ser un d’aquests dies.

Els veïns del poble viuen la situació amb indignació perquè la presència de contrabandistes dona una mala imatge als turistes i genera sensació d’inseguretat. A través de les xarxes van circular vídeos dels traficants carregant bosses plenes de tabac que duien –amb actitud de parsimònia– a la banda francesa. Els passadors travessen la frontera agrupats o en solitari.

“La imatge que els contrabandistes donen del Pas no és bona” Òscar Ramon, Ass. de Comerciants del Pas

Al grup de Facebook dels veïns del Pas, dos usuaris van penjar gravacions dels contrabandistes en plena ruta. Alguns veïns queixosos assenyalaven als comentaris la poca efectivitat de la presència policial i la permissivitat amb què els passadors compren tabac. Altres parlaven de “convenció” o “assemblea”.

Òscar Ramon, farmacèutic i president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas, confirmava ahir que hi ha hagut un increment clar de l’arribada de contrabandistes al poble. “Es barregen amb la gent normal i la imatge que donen no és bona”.

“No és agradable passejar pel Pas. Hi ha una cara B del poble” Clàudia Cunill, Veïna del Pas i tiktoker

Ramon sosté que l’estiu és una època favorable per al tràfic: “Quan fa bon temps, augmenta la xifra de visitants, però també creix el nombre de contrabandistes”. La policia controla i escorcolla, però l’efecte és desigual: “Es veu vigilància, però el contraban el fa gent jove que corre molt i, un cop passen el riu, els agents ja no poden fer res”.

UNA CARA B

Per a Clàudia Cunill, veïna del poble i tiktoker, la situació s’ha desfermat: “Darrerament, es poden veure gairebé un centenar de contrabandistes al dia. Pràcticament hi ha més contrabandistes que turistes. A més, se’ls veu molt: la majoria són homes magrebins amb xandall llarg”.

Cunill denuncia degradació a la banda francesa: “Es veuen cotxes desmantellats amb els vidres trencats perquè intenten entrar-hi per dormir”. Les escenes viscudes al poble es tradueixen “en inseguretat”. “De nit es colen al bingo del Pas o dormen als portals d’alguns hotels”.

Cunill admet que per a la màfia contrabandista el negoci “és rodó”. “No és agradable passejar pel Pas. Els veus controlant des de França amb prismàtics i asseguts en cadires. Hi ha una cara A i una cara B del poble. Et pot molestar o no, però a mi, personalment, no m’agrada perquè també hi ha un cas clar d’explotació”.