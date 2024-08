Detingut un home al Pas amb diversos documents d’identitat

La policia va detenir dilluns a les 10.50 hores del matí, al Pas de la Casa, un home no resident de 31 anys que es trobava en possessió de diversos documents d’identitat expedits al seu nom. L’home es va escapolir en un control policial a la localitat, i una vegada agafat, la policia li va trobar els documents. L’arrestat va ser traslladat a dependències policials i es van verificar les seves dades a través de les empremtes dactilars. El cos de seguretat va constatar que la mateixa persona havia estat controlada indocumentada amb anterioritat. La policia el va detenir com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, desobediència, i contra la seguretat en el tràfic jurídic, falsa identitat.

La policia també ha detingut aquesta setmana set persones per delictes contra la seguretat del trànsit. Tres homes residents de 35, 46 i 49 anys van donar positiu en la prova d’alcoholèmia, i la taxa més elevada va ser de 2,02 de litres per sang. Dues dones conductores, de 22 i 26 anys, també van donar positiu amb taxes superiors a 0,87. A una de les dones, també se la va arrestar com a presumpta autora contra l’Administració de la Justícia en crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. A més, el cos de seguretat ha arrestat aquesta setmana dos homes residents, de 30 i 34 anys, per donar positiu a la prova salivar del control de tòxics.