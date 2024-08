La CEA valora que l'acord d'associació pugui ser un reforç per al sector financer

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha valorat, en el marc d'una ponència no presencial en la Diada d'Andorra, "que l'acord d'associació reforci, com s'apunta en l'estudi d'impacte elaborat per Andorra Recerca i Innovació, el sector financer és una bona notícia per al país. Perquè disposar d'un sector financer propi és un element de sobirania cabdal. Com també és clau per a la independència econòmica del país tenir un teixit productiu diversificat, que no depengui en excés de pocs sectors". Cadena, ha defensat també que l'acord d'associació "ha de ser per a Andorra la porta cap al món globalitzat, la manera d'accedir als mercats globals d'una manera ordenada".

Cadena ha advertit, però, que si bé aquest acord ha de ser "una palanca molt important, molt transversal" per si sola "no canviarà la realitat ni portarà la tan anhelada diversificació de l'economia". Per aquest motiu defensa que si l'acord acaba prosperant s'hauran de "saber trobar projectes que encaixin en aquesta lògica de fomentar la interdependència i créixer gràcies a la cooperació amb els veïns".

El president de la patronal defensa que "la pertinença al mercat interior" servirà perquè les empreses del país comptin amb "una mena de segell amb el qual s'obriran portes que avui estan tancades i costa d'obrir i explicar el que som i el que es pot fer a Andorra". I defensa que "sense aquest segell, la diversificació del nostre model econòmic és extremadament difícil". Cadena defensa també un impuls a les infraestructures de comunicació i en aquest sentit advoca perquè els següents passos en l'aeroport de la Seu siguin "una terminal andorrana i una connexió directa amb Andorra". També ha defensat que cal "aprofundir" en l'estudi de la connexió ferroviària.

L'EFA defensa "pensar en global i actuar en local"

En una ponència no presencial, el president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, parlant sobre les empreses familiars, ha advocat per una acció que passi per "pensar en global i actuar en local" per fer front als canvis global i "construir una base sòlida a nivell local".

Armengol ha recordat que la globalització ha transformat l'economia mundial, aportant tant oportunitats com reptes, i ha afegit que en el context actual, "amb un retrocés d'aquest procés, el futur d'Andorra i les seves empreses dependrà de la seva capacitat d'adaptar-se als canvis i aprofitar les oportunitats que sorgeixen". I ha defensat que una bona estratègia de país hauria de passar per "un enfortiment de la identitat cultural i turística, reducció de la dependència externa en sectors clau com l'energia, millores en infraestructures per reduir el desenclavament, potenciar el comerç electrònic i fomentar la diversificació econòmica", ja que això seria "clau per assegurar un futur pròsper i sostenible del Principiat".

La cambra apel·la a la unió del sector públic i privat

el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas, ha apel·lat, també en una intervenció no presencial, a la unió de sector públic i privat per treballar de manera conjunta per "afrontar" els reptes que planteja la globalització i "aprofitar les oportunitats" que presenta. "Només així podrem garantir que Andorra continuï sent un país dinàmic, resilient i capaç de prosperar en un món cada cop més interconnectat", ha assegurat. Mas ha apostat per la diversificació, una educació de qualitat pels joves i la implementació de noves tecnologies en tots els sectors econòmics.