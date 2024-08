Riba defensa l'ajuda de la UE a Andorra per afrontar els reptes de la globalització

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Landry Riba, en el marc de la seva ponència a la 37a Diada d'Andorra a la 56a Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent ha remarcat que "la Unió Europea pot actuar com un catalitzador per ajudar un petit estat com Andorra a aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització, proporcionant accés a un mercat interior ampli i integrat, que facilita el comerç, la mobilitat laboral i la transferència de tecnologia". D'aquesta manera, Riba ha volgut centrar molt especialment la seva intervenció en abordar si l'acord d'associació és un instrument que fa Andorra més o menys vulnerable a la globalització i la conclusió és clara: "És un instrument que ens permet aprofitar millor les oportunitats d'aquesta mundialització tot dotant-nos d'eines que ens ajuden a protegir-nos dels efectes perversos que se'n desprenen".

El secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea ha manifestat que des del punt de vista econòmic l'acord d'associació "connecta" Andorra amb un mercat més ampli i a més "ho fa de manera igualitària", ja que les regles de joc, ha recordat, seran comunes. També ha afirmat que fins al moment "la capacitat d'atraure inversió estrangera també ha estat limitada per la falta d'un marc jurídic equivalent". En aquest sentit, ha ha defensat que l'acord ha de servir per treure talent nacional i "desenvolupar projectes emprenedors que ara no són possibles". L'alternativa, ha assegurat, "és seguir disposant d'una legislació pròpia que no evita els efectes nocius de la globalització, però n'allunya les oportunitats".

Riba ha defensat els avantatges de la lliure circulació de persones i ha reivindicat que l'acord serviria per enfortir la posició d'Andorra. En quant als dubtes sobre la pèrdua d'identitat que podria suposar aquest encaix a Europa, Riba ha defensat d'entrada que "és la globalització, i no la Unió Europea, qui erosiona les cultures i identitats" i també ha posat l'accent en el fet que "a mesura que més avança la globalització, més moviments conservadors apareixen. En aquest aspecte, Andorra tampoc n'ha viscut al marge".