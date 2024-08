37a jornada andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que se celebra cada any a Prada de Conflent, acull avui la 37a edició de la jornada andorrana, que enguany reflexionarà sobre la globalització. L’assessora territorial de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), organitzadora de la jornada, a l’UCE, Marta Fonolleda, explicava fa uns dies que la temàtica escollida no és nova. “Ja fa temps que n’anem parlant i és un tema molt dinàmic, amb moltes implicacions en el nostre dia a dia a diferents nivells i dimensions, com la social, la cultural, la tecnològica, la d’accés i gestió dels recursos, la mobilitat de persones o la institucional”, reflexionava el dia de la presentació de la jornada, que compta amb el suport de FEDA i el Govern.

Fonolleda remarcava que la jornada d’avui s’enfocarà en l’estratègia de globalització a escala andorrana. “Veurem des de quina estratègia i des de quina singularitat tractem la globalització a Andorra. Té moltes oportunitats que ens poden beneficiar, però també alguns reptes”, va dir la representant de la SAC.

Durant la jornada d’avui, en sessió de matí i tarda, es duran a terme vint ponències presencials i quinze de no presencials. Hi prendran part membres d’Andorra Telecom, de FEDA, de l’AQUA, de la Creu Roja Andorrana, de la Cambra de Comerç, de l’Empresa Familiar Andorrana o de les Nacions Unides. També comptarà amb la presència de ciutadans i professionals que estan implicats en alguna tasca relacionada amb la globalització.