El Tribunal de Comptes torna a reclamar a l’AREB els comptes de la intervinguda BPA

El Tribunal de Comptes insisteix amb l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i un any més torna a demanar que els facilitin els comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA). Així s’indica en l’informe sobre els comptes de l’AREB de l’exercici 2022.

Segons l’ens fiscalitzador, contràriament al que disposa l’article 12.1 de la Llei del Tribunal de Comptes, els comptes de BPA de l’exercici 2022 i els d’exercicis anteriors no han estat lliurats al Tribunal quan, atenent el que disposa l’article 8 d’aquesta Llei, en combinació amb el que disposa l’article 4 del Decret Legislatiu de la Llei general de les finances públiques, era procedent fer-ho.

El Tribunal de Comptes afegeix que “la manca de lliurament dels comptes de la societat indicada, a més de representar l’incompliment normatiu esmentat, impedeix al Tribunal conèixer i avaluar possibles passius, riscos, contingències o responsabilitats que poguessin tenir incidència directa en els comptes de l’AREB i, indirectament, en els comptes de l’Estat; cosa que comporta una limitació a l’abast del treball”.

En les seves al·legacions, l’AREB recorda que l’article 23 apartat 2 de la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i de resolució d’entitats bancàries estableix que “el règim jurídic de l’AREB no s’ha d’estendre a les entitats participades”, de conformitat amb el que preveu aquest article. Aquestes entitats s’han de regir per l’ordenament jurídic privat que resulti aplicable.

En aquest sentit, diu l’AREB, “atès que BPA és una entitat privada en resolució, sota la supervisió de l’AREB, i no forma part del pressupost de l’AREB, no s’han lliurat els estats financers de l’entitat esmentada al Tribunal de Comptes”.

L’agència afegeix que, a més, a l’article 47 de la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i de resolució d’entitats bancàries s’estableix el deure de secret que determina que “les dades, els documents i les informacions que estiguin en possessió de l’AREB en virtut de les funcions que li encomana aquesta llei tenen caràcter reservat i, amb l’excepció de requeriment judicial o altres supòsits previstos en la normativa vigent, no es poden divulgar a cap persona o autoritat, ni es poden utilitzar amb finalitats diferents de les finalitats per a les quals es van obtenir”.