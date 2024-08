Epizen supera els 100.000 visitants en les dues setmanes d'obertura del Family Cash

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre comercial Epizen, on des del passat 1 d’agost s’hi ubica l’hipermercat Family Cash, ha rebut durant les dues primeres setmanes d’aquest mes un total de 107.523 visitants. Respecte al mateix període de l’any passat -entre els dies 1 i 15 d’agost- l’afluència de públic s’ha incrementat diàriament, segons els comptadors de persones de què disposa el centre en les diferents entrades i accessos al centre comercial.

Des del dia de l’obertura del nou Family Cash a Andorra l’elevada afluència de visitants ha estat continua en aquest establiment i, en el seu conjunt, a tot el centre comercial Epizen. En aquest sentit, la resta de botigues i locals de restauració ubicats en el complex lauredià han registrat també una alta afluència de clients, de la mateixa manera que ha augmentat el nombre de vehicles que han passat per alguna de les diferents plantes de pàrquing de l’edifici, segons infirmen des del grup Pyrénées a través d'un comunicat.

Preus baixos

La majoria de compradors de Family Cash valoren positivament els preus baixos i l’oferta global d’aquest híper, el més gran del país. Destaquen sobretot l’oferta en aliments frescos, especialment la carn, el peix i la fruita, així com la gran varietat de referències, fins a 30.000, en totes les famílies de producte. Cal recordar que la cadena valenciana d’hipermercats va ser declarada la més barata d’Espanya al 2023 segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Per aquest motiu, assenyalen que el nou hipermercat Family Cash ha fet possible que moltes persones que fins ara anaven a comprar fora d’Andorra ja no hagin de sortir del país per omplir el carro de la compra amb els millors preus en alimentació, productes frescos, begudes, higiene personal, neteja, parament de la llar, ferreteria, jardineria, tèxtil, mascotes, joguines, papereria, llibreria, accessoris d’automòbil, electrònica o electrodomèstics, entre altres.