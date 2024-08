Salut reforça la vigilància per la verola del mico

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha reforçat les mesures de control per detectar casos de l'mpox, la coneguda com verola del mico, en compliment de les exigències sanitàries per la declaració de l'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional que ha fet l'OMS aquesta setmana per evitar l'expansió del virus. El ministeri de Salut destaca que al Principat no s'ha registrat cap cas ni sospita de la malaltia però les autoritats sanitàries "mantenen el seguiment constant i s'ha actualitzat la informació als professionals sanitaris perquè puguin prendre les mesures escaients en cas que es detecti algun cas o sospita", segons informa en un comunicat aquesta tarda.

El Govern recomana a les persones que es desplacin a un país en el qual hi ha circulació viral actualment que prenguin les mesures de prevenció adequades. Les recomanacions són evitar el contacte amb animals salvatges i el contacte estret amb persones malaltes i no compartir roba o altres utensilis amb persones afectades pel virus de la verola del mico. I es demana que abans de viatjar a aquests indrets es contacti amb el Servei d'Atenció al Viatger o amb el 116.

Les persones que hagin tornat fa menys de 30 dies d'un país on circula el virus de l'mpox o que hagin estat en contacte amb un cas de la malaltia i presentar símptomes compatibles amb la verola del mico s'ha de fer servir mascareta, cobrir les lesions, aïllar-se a casa i contactar amb el 116, adverteix Salut. El serveis sanitaris faran la valoració del cas i s'han de seguir la seves indicacions. El ministeri ressalta que la recomanació de vacunar-se contra aquest virus es limita a les persones amb alt risc d'infecció.

Febre i lesions cutànies

Els símptomes d'aquesta malaltia vírica endèmica a l'Àfrica central i occidental són febre, mal de cap, dolors musculars, mal d'esquena, inflamació dels ganglis limfàtics, calfreds i esgotament, detalla Salut. La patologia es desenvolupa habitualment amb una erupció cutània que comença a la cara i s'estén a altres parts del cos, inclosos els genitals, especifica el ministeri. I afegeixen que quan la crosta cau, en un període de 2-3 setmanes, la persona ja no és infecciosa.

El contagi de la verola del mico es produeix entre persones per contacte estret amb secrecions de les vies respiratòries, especialment gotes respiratòries grans, o lesions d'un afectat, o amb objectes contaminats amb fluids d'un pacient o materials de la lesió, enumera Salut.