Robatori de dades a llogaters que busquen pis per internet

L’habitatge és una problemàtica social, els preus alts i la poca oferta suposen un obstacle per accedir-hi. El primer lloc on les persones fan la seva recerca és als portals en línia, que ofereixen una quantitat infinita de pisos que en molts casos no s’adapten a les necessitats dels usuaris. És per aquest motiu que quan surt un anunci que s’adequa a les preferències de l’interessat, aquest és capaç d’arriscar el poc que té per aconseguir l’habitatge, sense tenir en compte que pot caure en les mans de les màfies.

Aquesta nova manera d’actuar per part de les bandes de crim organitzat ja se l’han trobat alguns dels usuaris que cerquen habitatge a Andorra a través d’Idealista. Les primeres víctimes dels ciberdelinqüents són els anunciants, és igual si són particulars o immobiliàries. Des de la plataforma asseguren al Diari que aquestes bandes prefereixen empreses per poder tenir un ventall d’anuncis més amplis. Per portar a terme la serva operativa les màfies utilitzen el mètode phishing, una tècnica de ciberdelinqüència que s’utilitza per aconseguir dades sensibles dels usuaris.

Un cop ja han aconseguit la informació necessària, els ciberdelinqüents suplanten els anuncis de les seves víctimes per aconseguir-ne de noves. El següent pas que fan és enviar alertes a través de l’aplicació de la plataforma “hi ha un nou habitatge a la seva cerca”, aquí és on cau la segona víctima. L’usuari es troba amb una “ganga” que no pot deixar perdre i es posa en contacte amb l’anunciant, que en aquest cas són les màfies. Si l’usuari té sort al cap de poques hores rebrà un nou missatge de la plataforma en què se l’avisa que l’anunci al qual havia escrit és un possible frau. És el que ha succeït en un cas molt recent. Un fals pis al centre d’Andorra la Vella que s’ofertava a Idealista per 800 euros, un preu sospitós tenint en compte el context del mercat. Un usuari va demanar informació per saber si es tractava d’un immoble sencer o el preu d’una habitació en un pis compartit. La plataforma el va advertir amb el missatge que s’adjunta a la imatge.

Idealista també es posa en contacte amb l’anunciant inicial per fer-li saber que ha patit una sostracció de dades i que per aquest motiu el seu compte ha quedat desactivat i que per reactivar-lo haurà de seguir una sèrie de passos. Simultàniament, l’intermediari comunica a la policia del possible frau perquè pugui intervenir.

Des d’Idealista asseguren que des de ja fa temps hi ha un departament que treballa per poder combatre aquests casos els 365 dies de l’any i està en contacte amb la policia (també a Andorra) per si s’hagués de proporcionar qualsevol informació. Asseguren també que per poder ser més precisos treballen amb eines d’intel·ligència artificial que els ajuden a poder detectar aquests mecanismes de phishing que utilitzen les màfies, i que la col·laboració dels usuaris és essencial.